PSG : Paris a vendu une taupe, il en reste une dans le vestiaire

Dans : PSG, Mercato.

Avant même l’officialisation du transfert de Lucas Moura à Tottenham, Neymar n’avait pas caché sa déception, pour ne pas dire autre chose, expliquant que son compatriote avait été trop peu utilisé et qu’il aurait pu rendre de grands services au PSG. Mais comme l’ancien barcelonais l’a bien fait savoir, il « n’est pas le patron », et a simplement lancé ce constat qui n’était bien évidemment pas totalement anodin. Néanmoins, obligé de vendre, le PSG n’a pas hésité une seconde à se défaire d’un joueur à bonne valeur marchande, cédé pour 25 ME, et qui n’était plus utilisé.

Plus utilisé, et plus désiré également puisque selon Le Parisien, Unai Emery avait identifié l’ancien de Sao Paulo comme l’une des deux taupes du vestiaire. Toujours en retrait au moment des matchs, Lucas s’entrainait néanmoins tout le temps avec le groupe, et selon l’entraineur espagnol et ses adjoints, il parlait tout de même volontiers en « off » à la presse sur l’ambiance en interne. Son départ ne règle pas tout, car le quotidien francilien explique qu’Unai Emery a toujours un « indic » dans son vestiaire, en la personne d’Hatem Ben Arfa, un peu trop bavard sur la vie du groupe à ses yeux. Mais l’entraineur du PSG va devoir s’y faire, l’attaquant français terminera la saison à Paris, où il comptait toucher son salaire jusqu’au bout de son contrat.