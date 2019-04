PSG : Paris a recruté un Mitroglou bis, et ça n'a rien de drôle

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, OM.

Buteur contre Strasbourg dimanche soir, Eric-Maxim Choupo-Moting fait beaucoup parler de lui au cours des dernières heures.

Malheureusement pour le Camerounais, ce n’est pas grâce à son but, mais plutôt pour son énorme raté, seul devant la cage alsacienne. Une action qui aurait presque fait croire que Kostas Mitroglou était sur la pelouse du Parc des Princes face aux Alsaciens. En effet, le rapprochement entre la maladresse du Grec et celle de l’ancien attaquant de Sunderland a rapidement été faite. Mais cela n’a absolument rien de drôle pour Luis Fernandez, qui s’insurge devant tant de moqueries.

« Cela ne me fait pas rire que l’on se moque d’un joueur de haut niveau comme c’était le cas de Mitroglou. C’est un geste qui peut arriver, comme ça a pu arriver à un autre. Le ballon était peut-être censé rentrer, il a peut-être pensé qu’il était hors-jeu, il a peut-être voulu enlever son pied. Mais moi, je n’ai pas envie de rigoler de ça. Je respecte ses joueurs qui sont arrivés à un certain niveau. C’est la facilité derrière un micro, c’est la facilité de se moquer, mais pas moi, pas Luis Fernandez. Je ne suis pas là pour me moquer de qui que ce soit » a confié sur beIN SPORTS l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, pas du genre à critiquer gratuitement les joueurs de L1. Même les plus maladroits…