PSG : Paris a recruté un Kanté bis, ce n’est pas une légende

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé une très belle opération sur le marché des transferts en recrutant Idrissa Gueye pour environ 30 ME.

Déjà parfaitement adapté à sa nouvelle équipe, le Sénégalais a livré un match XXL sur la pelouse du Parc des Princes face au Real Madrid, il y a deux semaines. Thomas Tuchel, qui manquait cruellement de solutions au milieu de terrain l’an dernier, tient peut-être le chaînon qu'il lui manquait pour performer en Ligue des Champions. Pour son ancien partenaire à Everton, Lucas Digne, il est en tout cas certain que Paris a récupéré un joueur précieux. Et selon le Français, la comparaison avec Ngolo Kanté est tout-à-fait valable.

« C’était un de nos joueurs clés, celui qui donnait de l’équilibre à l’équipe. Il assurait la base défensive tout en étant capable de lancer les attaques lorsqu’il le fallait. Son profil est différent de la plupart des milieux par sa capacité à récupérer tout en anticipant sur énormément de ballons. Il me fait penser en cela à N’Golo Kanté. Ses qualités sont rares. En dehors des terrains, c’est un mec en or. Et il a un super mental » a jugé Lucas Digne dans les colonnes du Parisien. Pour l’ancien de Lille et de Paris, il ne fait donc aucun doute que le PSG a eu le nez creux en s’attachant les services d’Idrissa Gueye…