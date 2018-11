PSG : Paris a progressé, c'est l'heure de le prouver prévient Tuchel !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Thomas Tuchel semble faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien, tout comme dans les bureaux du Paris SG, mais le coach allemand le sait, le résultat du match de mercredi contre Liverpool lui donnera du crédit ou le mettra dans un pétrin assez énorme. Loin de se cacher, le coach allemand a prévenu sur le site officiel du PSG que forcément ce match contre les Reds s'annonçait énorme, mais allait permettre aux footballeurs parisiens de montrer les progrès faits depuis la défaite à Anfield.

« On est conscient que cette rencontre face à Liverpool est cruciale pour nous. Nous allons devoir trouver le bon équilibre entre l'agressivité nécessaire pour gagner et garder notre sang-froid (...) Nous avons changé depuis le match aller. Nous avons progressé dans plusieurs domaines, et notamment l'agressivité que nous mettons dans les matches. Nous avons aussi réussi à maintenir une exigence de jeu, dans le pressing surtout, malgré les nombreuses trêves internationales depuis le début de saison. On espère que tout cela combiné va nous permettre de faire le match qu'il faut contre Liverpool. Ce sera une de nos dernières chances de montrer ce dont nous sommes vraiment capables dans ce groupe. On veut montrer que l'on est capable de surmonter le défi qui se dresse sur notre route, prévient Thomas Tuchel, qui ne prend cependant pas son adversaire de haut. Loin de là même. Liverpool est un des plus grands clubs d'Europe. Il a l'habitude de disputer de grands matches. Gagner est dans son ADN. Il y a une grande énergie dans ce club, c'est donc un très grand challenge qui nous attend. Nous savons de quoi nous sommes capables, nous avons aussi beaucoup progressé, dans l'intensité, dans la structure de l'équipe et dans notre jeu collectif. À nous de le démontrer au plus haut niveau »