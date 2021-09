PSG : Paris a préféré Neymar, Mbappé en mal d'amour

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Retenu contre son gré par le Paris Saint-Germain pendant le mercato estival, Kylian Mbappé aura bien du mal à changer d’avis sur son avenir…

De retour plus tôt que prévu au PSG, sachant qu’il a quitté le rassemblement de l’équipe de France après avoir contracté une petite blessure au mollet contre la Bosnie-Herzégovine mercredi (1-1), Kylian Mbappé va donc avoir un peu de temps pour ressasser son été agité. Désireux de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid, le champion du monde a toutefois été bloqué par le club de la capitale française. Malgré de très grosses offres, allant jusqu’à 200 millions d’euros lors des dernières heures du marché des transferts, le PSG n’a pas tiqué. L’Emir du Qatar voulait une association entre Mbappé, Messi et Neymar, et il va donc l’avoir pour cet exercice 2021-2022, lors duquel le PSG visera la gagne en Ligue des Champions.

« Il est vexé qu'on lui ait préféré le versatile Neymar »

Malgré tout, la formation francilienne sait que Mbappé va probablement jouer sa dernière saison sous le maillot du PSG. Car son départ est juste repoussé d’un an, vu qu’il n’a pas du tout prévu de prolonger son contrat, qui prend fin en 2022. Et ce ne sont pas les dernières paroles de ses proches qui vont rassurer les supporters du PSG… « Il est vexé qu'on lui ait préféré le versatile Neymar, souvent blessé et peu décisif, pour bâtir le PSG du futur. Il a surtout besoin qu'on lui dise qu'on l'aime. Et qu'il est le meilleur », a lancé un membre du clan Mbappé dans les colonnes de Paris Match.

Si le mal est donc profond entre l'international français et la direction du PSG, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo savent donc quoi faire pour reconquérir leur star avant le 1er janvier prochain. Puisqu’après avoir refusé d’énormes propositions de prolongation de contrat de la part du PSG, Mbappé réclame donc le statut de numéro un dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Pas qu’au niveau sportif, mais aussi au niveau salarial, sur lequel Mbappé est encore loin de Messi et Neymar. Sans ça, la mission du PSG sera impossible à réaliser, et plus rien n'empêchera alors Mbappé de rejoindre Madrid pour y réaliser son rêve de jouer au Real.