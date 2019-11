PSG : Paris a le droit de perdre contre Dijon, le coup de gueule de Verratti

Dans : PSG.

Très critiqué après sa défaite à Dijon (2-1) vendredi dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas apprécié et l’a fait savoir.

La réaction n’a pas vraiment eu lieu sur le terrain. Mercredi soir, les hommes de Thomas Tuchel ont assuré l’essentiel en battant Bruges (1-0), validant ainsi leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais dans le contenu, nul doute que l’entraîneur allemand ne se contente pas de la copie rendue. D’ailleurs, Marco Verratti n’était pas totalement satisfait de ce succès acquis grâce au gardien Keylor Navas, décisif sur le penalty de Mbaye Diagne.

« On est plus contents de la victoire, elle était importante, car elle nous permet de remplir le premier objectif : rejoindre les huitièmes de finale. On est moins contents de la prestation, a reconnu le milieu de terrain. On peut remercier Keylor Navas, qui nous sauve. On a joué quatre matchs, on n'a pas pris un but, ce n'est pas du hasard. (…) Nous irons sans pression à Madrid. On pourra se concentrer pour profiter de ce joli match, pour nous et pour tout le monde, et le gagner. »

Dijon, l’explication de Verratti

Quant aux critiques après le revers à Dijon, l’Italien ne les comprend pas. « J'aime le football et c'est impossible de ne pas me donner à 100 %. Il peut arriver, un match sur 60, où on n'est pas vraiment dedans et où on peut perdre contre toutes les équipes, s’est-il défendu. Mais ça ne doit pas arriver souvent. Tout le monde doit comprendre qu'aucun match n'est facile. » Rappelons que les Parisiens comptent déjà trois défaites en 12 journées de Ligue 1.