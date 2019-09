PSG : Paris a la meilleure attaque du monde ? Duluc s'étouffe

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel aura l'embarras du choix lorsque l'ensemble de son groupe sera de retour, le Paris Saint-Germain ayant ajouté Mauro Icardi à une armada offensive déjà énorme. Depuis que l'attaquant argentin a signé en toute fin de mercato au PSG, certains estiment que sur le papier le Paris SG a la meilleur attaque du monde. S'il admet que Paris a de sacrés joueurs, Vincent Duluc estime qu'il ne faut pas s'emballer non plus et que Liverpool et Barcelone ont eux aussi une attaque de feu et qui tient la comparaison avec celle du Paris Saint-Germain.

Et le journaliste de L'Equipe de relativiser tout cela. « Depuis quand le PSG aurait la meilleure attaque du monde ?Au nom de quoi ? Et comment ? Depuis deux ans, ce que l’on voit de Cavani n’est pas énorme, la saison passée il a été blessé pendant 106 jours donc c’est compliqué. De toute façon ils ne joueront pas les cinq ensemble (Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani et Di Maria). Donc au maximum il y en aura trois, et oui les trois sont pas mal. Mais les trois pour être aussi forts que le trio de Liverpool, attaquer, défendre et avoir l’influence qu’ils ont dans le jeu en plus de la complémentarité, je ne vois pas comment c’est possible. À Barcelone, il me semble qu’il y a quand même Messi, Griezmann, Suarez voire Dembélé. Sur le papier la venue d’Icardi est une bonne idée et c’est super séduisant, mais je ne vois pas ce qui nous permet de dire que c’est la meilleure attaque du monde », a fait remarquer un Vincent Duluc, qui apprécie les choix parisiens mais n'oublie pas que la concurrence est également féroce en Europe.