PSG : Paris a frôlé la signature d’une perle à 25 ME

Il y a quelques jours, le Real Madrid a officialisé la venue de Reinier Jesus, un jeune espoir brésilien de 18 ans très courtisé à travers l’Europe.

La promesse de Flamengo s’est engagé en faveur du club merengue contre un chèque de 25 ME, une somme qui reste correcte au vu de la concurrence à laquelle était confronté le Real Madrid dans ce dossier. Et pour cause, le père de Reinier Jesus a confirmé dans la presse espagnole que son fils avait fait l’objet de propositions d’Arsenal, de Manchester City… mais également du Paris Saint-Germain, dont le directeur sportif Leonardo appréciait tout particulièrement le profil de Jesus.

« J’ai été enthousiasmé par tout ce que j’ai vu au Real Madrid depuis notre arrivée. José Angel Sanchez (directeur général du Real Madrid) nous a très bien traités. Ce fut une expérience merveilleuse. Notre agent nous a invités pour mieux connaître les installations du club. Auparavant, nous avions également visité les centres d’entraînement du Paris Saint-Germain, d’Arsenal et Manchester City » a confirmé le père du nouveau milieu de terrain offensif du Real Madrid, qui rejoindra officiellement les rangs du champion d'Europe 2018 après avoir disputé le tournoi de qualification olympique avec le Brésil. Espérons pour lui qu’il connaisse une adaptation plus rapide que Rodrygo et Vinicius, les deux autres joueurs brésiliens du Real Madrid, qui peinent à carburer pleinement sous les ordres de Zinedine Zidane.