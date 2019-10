PSG : Paris a cadenassé Neymar, ça valait le coup

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a été confronté aux nombreux assauts du FC Barcelone dans le dossier Neymar. Et comme l’international brésilien souhaitait rejoindre la Catalogne, le directeur sportif parisien Leonardo avait fort à faire. Mais, inflexible, le patron du sportif à Paris est parvenu à retenir Neymar. Une démonstration de force que le Paris Saint-Germain ne va pas regretter selon Lilian Thuram, tant le talent du « Ney » enchante la Ligue 1. Et peut permettre au club de la capitale française de rêver plus grand en Ligue des Champions…

« C'est l'un des plus grands joueurs actuellement. Je pense que pour le PSG et le championnat français, c’est une très bonne chose qu’il soit resté » a confié l’ancien défenseur de l’Equipe de France avant d’évoquer les chances parisiennes en coupe d’Europe. « J'ai l'impression qu'ils sont mieux armés cette année pour gagner la Ligue des Champions, sachant que c'est toujours très compliqué. C'est une sensation de grande solidité. Et on gagne avec la solidité » a confié Lilian Thuram en marge de la Diomède Cup. Espérons pour les fans du Paris Saint-Germain que le buteur historique des Bleus face à la Croatie en 1998 ne se trompe pas…