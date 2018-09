PSG : Paris 3e de sa poule et en Europa League, pas impossible pour Domenech

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Questionné sur le groupe de la mort du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Raymond Domenech le juge plutôt comme un mal pour un bien.

Liverpool, Naples, Étoile Rouge de Belgrade... Le tirage au sort de la Ligue des Champions n'a pas forcément été clément avec le club de la capitale française. Puisque dès la phase de poules, le PSG va affronter deux tauliers européens au sein du très relevé Groupe C. Comme chaque saison, Paris aura comme objectif de terminer premier pour avoir un huitième de finale potentiellement plus abordable. Mais face notamment au dernier finaliste déchu de la C1 ou contre la redoutable équipe napolitaine de Carlo Ancelotti, la formation de Thomas Tuchel n'aura pas le droit à l'erreur d'entrée. Ce qui est une très bonne chose dans la quête du graal européen, selon Raymond Domenech.

« J'espérais que le PSG tomberait sur un groupe de la mort. Car au moins pour une fois on n'attendra pas le mois de mars pour pouvoir juger le PSG. Cela va les mettre tout de suite dans la compétition avec des matchs compliqués qui va les obliger à être prêts. Je suis content que la concurrence soit importante. Liverpool, Naples, l'Etoile Rouge Belgrade ce sont de bons matchs. Il est parfait ce groupe. Ce ne seront que des matchs de haute intensité où le PSG ne doit pas en perdre un ni se mettre en difficulté, parce que là ils ne sont pas dans l'idée de jouer la première ou la deuxième place. On peut se retrouver en Europe League avec un groupe comme ça si on n'est pas prêt si on n'est pas tout de suite au haut niveau. Il va falloir donc que le PSG active sa préparation », a balancé, sur la Chaîne L'Équipe, Domenech, qui attend donc Paris au tournant dès le 18 septembre prochain lors d'un périlleux déplacement à Liverpool, surtout après un début de saison poussif en Ligue 1...