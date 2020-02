PSG : Paredes agent d'Edinson Cavani au mercato

Dans : PSG.

Durant le mois de janvier, Edinson Cavani était tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid. Mais finalement, le deal a capoté entre le PSG et les Colchoneros.

L’été prochain, l’international uruguayen de 32 ans, qui sera libre de tout contrat, sera assurément très courtisé. L’Atlético de Madrid, Manchester United ou encore Chelsea, intéressés cet hiver par le profil d’Edinson Cavani, pourraient revenir à la charge tout comme l’Inter Miami. Et en attendant de savoir où rebondira l’attaquant du Paris Saint-Germain, ce dernier reçoit quelques conseils en interne. Interrogé par l’émission sud-américaine El Show de Boca, Leandro Paredes a par exemple évoqué à de nombreuses reprises le club de Boca Junior avec Edinson Cavani. C’est tout du moins ce que l’Argentin, recruté par le PSG en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg il y a un an, a expliqué.

Paredes conseille Boca Juniors à Cavani

« Beaucoup me demandent comment est Boca, les gens et ce qu’est de jouer à la Bombonera. Avec Cavani, je parle beaucoup et il aimerait y jouer. Je pense qu’il veut encore jouer un ou deux ans en Europe. Après, je suis sûr qu’il aimerait aller à Boca. Il est parfait pour Boca » a indiqué Leandro Paredes, pour qui il est tout-à-fait envisageable que son coéquipier Edinson Cavani s’engage en faveur de Boca Juniors d’ici un ou deux ans. Reste à savoir dans quel club européen rebondira l’attaquant du Paris Saint-Germain l’été prochain. A ce sujet, c’est le grand flou, notamment en raison des émoluments considérables d’Edinson Cavani au PSG, qui compliquent forcément les discussions avec les différents clubs intéressés. L’Atlético de Madrid peut en témoigner…