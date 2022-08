PSG : Paredes à la Juventus, c’est validé pour 15 ME

Dans : PSG.

Futurs adversaires lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et la Juventus sont en train de finaliser le transfert de Leandro Paredes.

Avant de se retrouver sur les pelouses européennes en Ligue des Champions à partir du mois de septembre, le PSG et la Juve vont se connecter au cours des prochaines heures pour boucler le transfert de Leandro Paredes. Annoncé dans le viseur du club turinois depuis plusieurs mois maintenant, le milieu de terrain de 28 ans va bel et bien retrouver la Serie A cette saison. Puisque selon les dernières informations du journal L’Equipe, la Juve et Paris « sont tombés d'accord sur les modalités d'un prêt de l’international argentin ». Un deal qui sera assorti d’une option d’achat obligatoire de 15 millions d’euros. Grâce à ce terrain d’entente trouvé entre les deux grands clubs européens, Paredes va donc pouvoir faire ses valises en direction de l’Italie.

Paredes prêté avec une option d’achat de 15 ME

D’accord avec la Juve depuis le début de la semaine sur la base d’un joli contrat, l’ancien joueur de la Roma s’est donc fait une raison. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, il n’avait pas tellement envie de quitter le Parc des Princes cet été à la base. Mais face à l'insistance de Luis Campos et d’Antero Henrique, qui doivent vendre plusieurs éléments en cette fin de mercato pour dégraisser l’effectif de Christophe Galtier, Paredes n’a pas eu d’autre choix que de changer d’avis. Apparu lors des quatre premiers matchs du PSG cette saison, avec notamment une passe décisive pour Lionel Messi contre Clermont lors de la première journée de championnat, Paredes était sur la liste des transferts, et il va donc faire ses adieux à Paris. Recruté au Zénith Saint-Pétersbourg en l’échange d’un chèque de 40 millions d’euros en janvier 2019, Paredes n’a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui. Maintenant, c’est donc chez la Vieille Dame qu’il cherchera à retrouver son meilleur niveau à une place de titulaire.