PSG : Paratici contacté, Leonardo en grand danger !

Dans : PSG.

Et si Mauricio Pochettino parvenait à faire virer Leonardo au Paris SG ?

Adoré par les supporters parisiens, très apprécié à Doha, le directeur sportif brésilien a toutefois perdu du crédit ces derniers temps. Son incapacité à vendre des joueurs alors que QSI lui a demandé d’être également efficace dans son exercice, et les relations souvent conflictuelles avec les entraîneurs en place, pourraient bien finir par lui coûter sa peau. Il est en effet bon ton de rappeler que Thomas Tuchel, qui possédait une belle cote auprès de l’Emir du Qatar, a finalement été viré à Noël dernier à la demande des dirigeants du PSG, et qu’il a ensuite remporté la Ligue des Champions cinq mois plus tard avec Chelsea. Résultat, Leonardo n’a peut-être plus la recette pour faire encore grandir Paris, lui qui a souvent réussi à attirer des joueurs avec un carnet de chèques, mais n’a plus forcément toujours le flair, à l’image des opérations Icardi ou Kurzawa, qui font rire jaune en interne. Et pour la première fois depuis son retour, le remplacement de Leonardo est désormais évoqué.

En effet, AS annonce que le Paris SG a contacté récemment Fabio Paratici, qui a quitté la Juventus après 10 ans, et est déjà tout proche de trouver un nouveau point de chute. En effet, le monde est petit, il pourrait rejoindre Tottenham, qui se cherche aussi un entraineur, et avec qui le nom de Mauricio Pochettino est associé récemment. Mais tant que rien n’est signé, tout reste jouable et le média espagnol affirme que le PSG étudie sérieusement l’avenir de Leonardo et pourrait donc effectuer une offre au dirigeant italien afin de lui proposer le poste dans la capitale française. Le contact est en tout cas annoncé comme établi, et cette information montre en tout cas qu’au Qatar, on n’est pas satisfait de la situation actuelle au sein du Paris SG, et que la rumeur d’un départ de Pochettino n’est peut-être pas sortie par hasard.