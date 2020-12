PSG : Papu Gomez, la piste surprise de Paris au mercato !

Dans : PSG.

Fidèle à l’Atalanta Bergame depuis 2014 (253 matchs), Alejandro Dario Gomez est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de la Série A.

Exceptionnel la saison dernière, le milieu offensif de 32 ans est moins étincelant depuis la reprise au mois de septembre. Il reste toutefois un joueur crucial de l’Atalanta, avec 4 buts et 2 passes décisives en Série A. En dépit de son âge et de cette petite baisse de forme, celui qui est surnommé Papu Gomez pourrait bien attirer quelques courtisans lors du prochain mercato. C’est tout du moins ce que croit savoir Calcio Mercato, qui dévoile en cette fin de semaine que deux clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions sont intéressés par le capitaine de l’Atalanta… dont le Paris Saint-Germain.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le PSG fait en effet partie des clubs intéressés par les services de Papu Gomez dans l’optique du prochain mercato estival, au même titre que la Lazio Rome. Il faut dire que l’Argentin sera dans une situation contractuelle favorable à un départ, son contrat expirant avec l’Atalanta Bergame en juin 2022. Autrement dit, il sera très certainement demandé à Papu Gomez de faire un choix fort pour son avenir en prolongeant son bail à l’Atalanta Bergame… ou en partant, moyennant une indemnité de transfert. Pour l’heure, les exigences financières des dirigeants transalpins n’ont pas filtré. Mais nul doute qu’au vu de l’âge de Papu Gomez et de sa fidélité pour le club de Bergame, c’est un montant relativement convenable qui devrait être demandé à Paris. Outre le PSG, la Lazio Rome a également manifesté son intérêt. Dans ce dossier, c’est plus que jamais le joueur, très attaché à l’Atalanta, qui aura les cartes en main et qui décidera probablement seul de son avenir…