PSG ‍: Ousmane Dembélé fait trembler le monde du tennis

Par Nathan Hanini

À quelques jours de la finale de Coupe de France et à une semaine de celle de Ligue des champions, Ousmane Dembélé sera présent du côté de Roland-Garros pour effectuer le tirage au sort.

Sortir du cadre du football avant une échéance importante peut être bénéfique pour l’esprit. Dans son management cette saison, Luis Enrique a voulu préserver mentalement ses joueurs de toutes pressions extérieures. Dans neuf jours, le PSG va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions dans son histoire face à l’Inter Milan. Le club de la capitale fera également face au Stade de Reims dans l’optique de la finale de la Coupe de France, avec l’objectif de réaliser le triplé historique. Avant ça, rien à voir pour Ousmane Dembélé, l’international français sera présent à Roland Garros dans le cadre du tirage au sort.

Le PSG à la sauce WWE et Roland Garros !

La petite balle jaune prend ses aises en cette fin du mois de mai pour le traditionnel Grand Chelem sur terre battue. Alors que les qualifications ont débuté ce lundi, le tirage au sort du premier tour aura lieu ce jeudi à Paris. Et l’international français sera présent en tant qu’invité d’honneur pour « effectuer le tirage au sort des têtes de série des tableaux du simple dames et du simple messieurs », précise la Fédération française de Tennis dans un communiqué publié ce mercredi. Le tirage au sort aura lieu à 14 h 00 dans le Jardin des Serres d'Auteuil. Après avoir fait la promo d’un partenariat entre son club et la mythique WWE, Ousmane Dembélé continue de briller. Le PSG est de plus en plus impliqué dans d’autres disciplines afin de faire rayonner sa marque à l’international.