PSG : Oui, Buffon s'en met plein les poches à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques semaines après la venue de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, le salaire du gardien italien est désormais connu.

Pour l'instant, Gianluigi Buffon est la seule recrue du mercato estival du club de la capitale française. Si de nombreux autres joueurs sont attendus pour renforcer le secteur défensif de Thomas Tuchel, le portier de 40 ans a fait une entrée remarquée au PSG. Légende du football italien, Buffon a décidé de finir sa carrière à Paris, après 17 saisons à la Juventus. Arrivé libre en provenance de Turin, Buffon n'est toutefois pas venu dans la formation francilienne que pour le plaisir de jouer au foot et de tenter de remporte enfin la Ligue des Champions. Non, il a aussi choisi le champion de France pour l'argent, car le PSG lui offre un dernier très gros contrat.

Selon L'Equipe, le gardien italien touche effectivement un salaire mensuel de 410 000 euros nets. Ce qui représente 4,92 millions d'euros pour son année de contrat. Un montant, pouvant gonflé avec des primes personnelles et collectives, peu commun pour un gardien, vu que Trapp touche 400 000 euros bruts et qu'Areola ne reçoit que 150 000 euros bruts, mais qui reste logique, au vu de sa notoriété internationale. S'il touche un salaire annuel plus élevé que celui qu'il avait à la Juve (4,5 millions d'euros nets), le mythique gardien de la Squadra Azzurra reste par contre très loin des émoluments des attaquants parisiens, sachant que Neymar (3,06 ME brut mensuels), Cavani (1,54 ME brut mensuels) et Mbappé (1,5 ME brut mensuels) le dépassent largement.