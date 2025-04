PSG ‍: Où est passé Dembélé ‍? L'inquiétude grandit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain arrive sans énormes certitudes pour sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Arsenal. Au moment où le PSG doit élever son niveau, Ousmane Dembélé suscite de vraies interrogations.

Après un premier trimestre exceptionnel, qui a fait de lui un candidat très sérieux au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est rentré dans le rang depuis quelques matchs au niveau de l'efficacité. Pour preuve, depuis le début du mois d'avril, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France n'a plus trouvé le chemin des filets, y compris lors des deux confrontations face à Aston Villa. Après avoir fait taire les critiques suite à son début d'année 2025, Ousmane Dembélé voit revenir des remarques sur son manque d'efficacité, et avant le grand rendez-vous européen contre Arsenal, certains observateurs se demandent si le joueur de 27 ans n'a pas été en forme trop tôt. « Son pic de forme est-il derrière lui ? Ou traverse-t-il, finalement comme n’importe quel grand buteur, catégorie qu’il a désormais intégrée, une période de disette commune à toutes les gâchettes ? », s'interroge Dominique Sévérac dans Le Parisien. Et il n'est pas le seul à de nouveau connaître de légers doutes.

L'attaque du PSG en panne au pire moment ?

Car le fait qu'Ousmane Dembélé n'ait plus marqué depuis cinq matchs toutes compétitions confondues, et dix matchs pour Bradley Barcola soit dit en passant, n'est pas anodin. « Aston Villa a rappelé que l’Angleterre n’avait pas à avoir peur d’eux, leur capacité à ne pas prendre de buts est incroyablement inexistante (deux clean-sheets sur les treize dernières rencontres) et Ousmane Dembélé ne marque plus depuis cinq matches : il y a de meilleures manières de s’avancer vers le rendez-vous le plus important de la saison », balance le quotidien sportif. Cependant, ce gros coup de mou n'affole pas tout le monde.

Le PSG ne doute pas d'Ousmane Dembélé

Du côté de Luis Enrique, qui a toujours accordé une grosse confiance à Ousmane Dembélé, après l'avoir sérieusement secoué en le privant du déplacement...à Arsenal lors de la phase de poules de Ligue des champions, on n'a aucun doute sur la capacité du PSG et de son meilleur buteur de vite se réveiller. Et ce n'est pas la défaite face à Nice qui a changé la donne. « Par rapport à ce que j'ai vu, je signe tout de suite pour mardi, à Londres, et pour le match retour. Pas pour le résultat, évidemment, mais je ne suis pas du tout inquiet. Si l'adversaire à 100 % d'efficacité et que toi, tu n'as pas ton efficacité habituelle, les choses tournent, c'est aussi simple que ça », a précisé Luis Enrique, qui n'a aucun doute sur la forme d'Ousmane Dembélé.