PSG : Onana au plus haut des cieux du mercato parisien

André Onana a un bon de sortie à l'Ajax, et le gardien de but camerounais pourrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain afin de devenir la doublure de Keylor Navas.

Arrivé l’été dernier du Real Madrid au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a donné satisfaction à Leonardo avant l’arrêt brutal de toutes les compétitions. Actuellement au Costa Rica, où il est confiné avec sa famille, le portier de 33 ans patiente en attendant de savoir si la saison va reprendre, mais ce lundi il va apprendre que du côté du PSG on prépare aussi l’avenir. Même s’il a encore trois ans de contrat avec le club de la capitale, Keylor Navas sait bien que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo doivent forcément déjà penser à lui trouver un successeur. Et c’est dans ce cadre que, selon L’Equipe, André Onana, le portier de 24 ans de l’Ajax Amsterdam serait un des favoris pour rejoindre le Paris Saint-Germain à brève échéance.

En effet, le club néerlandais aurait donné un bon de sortie à l’international camerounais, et ce dernier ne serait pas insensible à une offre du Paris Saint-Germain. « Onana a identifié une poignée de clubs où il se verrait bien poursuivre sa progression, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, et un en France : le PSG. Parfait francophone, il compte de nombreux amis dans l'Hexagone. En privé, il lui arrive de confier qu'il serait ravi d'y évoluer et ne cache pas combien le projet parisien est attrayant à ses yeux », explique le quotidien sportif. Le jeune gardien de l’Ajax aurait même accepté le principe d’être la doublure de Keylor Navas en attendant de devenir le numéro 1. Car du côté du Paris SG on estime que Sergio Rico, actuel suppléant de Keylor Navas, n’est pas au niveau attendu et qu’il ne mérite pas les 10 à 15ME de son option d’achat. Pour s'offrir André Onana, Nasser Al-Khelaifi devra probablement dépasser pas loin du double, même si les 30ME réclamés récemment par les dirigeants néerlandais vont fondre en raison de la grave crise traversée par le football européen.