PSG : On ne l'écoute pas, Dani Alves prédit d’autres remontadas

Deux ans après le naufrage à Barcelone, le Paris Saint-Germain s’est de nouveau ridiculisé face à Manchester United en Ligue des Champions.

Mais comment expliquer ces deux fiascos ? Si certains parlent d’une véritable malédiction, Daniel Alves semble avoir une explication beaucoup plus réaliste. Le latéral droit aux 37 trophées, dont deux Ligue des Champions avec le FC Barcelone, possède l’expérience nécessaire pour bien identifier les problèmes d’un vestiaire. Malheureusement pour lui et le PSG, ses conseils ne sont pas écoutés, ce qui explique son coup de gueule.

« Je n'aime pas me jeter des fleurs. Mais je sais comment on gagne, et je sais comment on perd. Quand je veux dire quelque chose, j'aimerais que l'on me suive. Pas parce que je vaux plus qu'un autre, c'est faux. Mais je suis déjà passé par là, a expliqué le Brésilien à RMC. Quand une personne est déjà passée par là, il faut peut-être l'écouter, se baser sur son expérience. Peut-être que ça marchera, peut-être pas. »

« Des choses arriveront... »

« J'aimerais que, quand je dis quelque chose, on m'écoute davantage, a poursuivi l’ancien joueur de la Juventus Turin. Qu'on me suive car j'ai déjà vécu plein d'expériences et je sais ce qui va te tirer vers le haut, et ce qui va te tirer vers le bas. Parce que j'ai gagné, j'ai eu une carrière riche en trophées. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris. Si on n'est pas attentifs, des choses arriveront. » Des propos qui risquent de relancer la thèse du manque de professionnalisme à Paris.