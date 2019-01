PSG : On dit merci qui ? Merci Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Début janvier, le Paris Saint-Germain officialisait le départ de Timothy Weah au Celtic Glasgow. En manque de temps de jeu dans la capitale française, le jeune buteur américain a été prêté sans option d’achat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a déjà marqué les esprits en Ecosse avec deux buts inscrits en deux matchs. Interrogé par ESPN, celui qui était également pisté par quelques formations de Ligue 1 comme Strasbourg a expliqué que des joueurs tels que Neymar ou Kylian Mbappé avaient favorisé sa progression. Forcément lorsque l’on s’entraîne avec ce genre de joueurs, on apprend beaucoup plus vite…

« De toute évidence, au PSG, ils ont les meilleurs joueurs du monde. Faire partie de ce groupe m’a vraiment rendu fort. J’ai observé les façons de s’entraîner de tout le monde. Côtoyer Neymar, Mbappe, et tous ces gars à l’entraînement, cela m’a façonné pour devenir une personne plus forte et un combattant. Cela m’a rendu beaucoup plus affamé qu’avant » a expliqué Timothy Weah, qui semble marcher sur les traces de Moussa Dembélé ou encore Odsonne Edouard, deux attaquants formés à Paris et qui ont brillé au Celtic Glasgow. Reste maintenant à savoir ce que les dirigeants parisiens décideront concernant l’avenir de l’Américain l’été prochain…