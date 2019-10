PSG-OM : Un choc en danger, le Qatar n’y est pour rien

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Alors que le classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille approche, il est évident que ce match n’est plus aussi attendu qu’auparavant en France. Et pour cause, le faussé s’est considérablement creusé entre les deux équipes depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale française. Néanmoins, cette rencontre reste un choc à part entière selon Gilles Favard. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, le consultant a expliqué que selon lui, PSG-OM était toujours l’affiche principale de la Ligue 1. Les interdictions de déplacement menacent cependant grandement l’esprit légendaire du Classico…

« PSG-Marseille, ça reste une affiche de la Ligue 1. Mais ce n’est plus possible que les supporters adverses soient interdits de se déplacer ! Cela m’est insupportable que ni d’un côté ni de l’autre on ne puisse pas aller voir les matches… C’est insupportable ! Maintenant la rivalité entre Paris et Marseille restera, elle sera toujours aussi importante. Que Villas-Boas joue la carte de minimiser l’affiche, ce qui est très intelligent de sa part, parce qu’il sait très bien qu’il peut prendre une volée de ‘bois vert’. C’est logique aussi. Mais ça restera toujours cette lutte entre Paris et Marseille, qui restera toujours au sommet du football français » a commenté Le Spectre, qui attend donc avec une grande dose d’impatience ce Paris-OM qui semble tout de même déséquilibré sur le papier.