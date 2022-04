PSG-OM : Les Ultras font un bras d'honneur à Pochettino et Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le match entre le PSG et l'OM risque de se dérouler dans une ambiance polaire puisque si les supporters marseillais sont interdits, les Ultras parisiens n'ont pas l'intention de céder dans leur bras de fer avec Paris malgré les demandes de Pochettino et Mbappé.

Le Paris Saint-Germain se rapproche très rapidement du dixième titre de Champion de France de Ligue 1 de son histoire, mais l’enthousiasme a clairement disparu depuis la sinistre élimination en Ligue des champions face au Real Madrid en mars dernier. Pire encore, le club de la capitale s’est coupé de ses Ultras, lesquels n’ont pas avalé la manière dont le PSG a sombré en Europe. Contre Bordeaux et Lorient, et malgré la victoire, le Parc des Princes était éteint, les messages visant certains joueurs, Lionel Messi et Neymar, et les dirigeants parisiens ayant été nombreux. Et même loin de son stade, le Collectif Ultras Paris ne lâche rien, pour preuve la rencontre de samedi soir à Clermont, où le parcage réservé aux fans du PSG est resté silencieux avec seulement une bâche posée à l’envers, ce qui est clairement un message très négatif. Et malgré le 1-6, le CUP avait déjà rangé ses affaires et repris le chemin de la capitale lorsque Gianluigi Donnarumma et quelques joueurs sont venus les saluer. L’histoire ne va pas s’arrêter là.

Mbappé et Pochettino interpellent les Ultras du PSG

Dans la foulée de cette victoire à Clermont, Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino ont évoqué la prochaine réception de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes, et pour ce classique de la Ligue 1, la star du PSG et son entraîneur ont émis le souhait que les Ultras fassent la paix et retrouvent de la voix. « On souhaite que les supporteurs soient avec nous contre l’OM. On comprend leur déception. S’ils sont avec nous, ce sera magnifique, si ce n’est pas le cas, on fera quand même notre boulot », a confié Kylian Mbappé, rapidement imité par Mauricio Pochettino qui a reconnu qu’il comprenait un peu cette colère engendrée par l’élimination à Madrid. « Contre Marseille, ce n’est pas un match de plus, c’est un match toujours spécial. Les supporteurs ont le droit de manifester, nous sommes en démocratie, mais on espère qu’ils seront avec nous, et qu’ils laisseront de côté la déception et la rage qu’ils ont au fond d’eux. Tout cela pour démontrer au monde entier une image forte de notre club », explique l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Des propos qui semblent cependant ne pas avoir du tout convaincu les supporters les plus chauds du club de la capitale.

Silence totale pendant PSG-OM ?

De quoi augurer d’une ambiance très spéciale dimanche prochain dans le stade parisien, puisque les supporters de l’Olympique de Marseille ne seront pas autorisés à faire le voyage. Selon Le Parisien, le Collectif Ultras Paris va très probablement rester sourd aux appels lancés par Mbappé et Pochettino, et si le Virage Auteuil ne sera pas vide, il va être totalement muet alors même que l’OM viendra au Parc des Princes pour s’imposer avec de vrais arguments sportifs. « Privés de leurs rivaux historiques, en froid avec leur équipe, les ultras parisiens sont partis pour être présents au Parc, mais une fois encore dans une posture d’indifférence vis-à-vis de leurs joueurs. Cela promet une ambiance funeste pour le choc au sommet de cette 32e journée de Ligue 1 », annonce le quotidien francilien concernant le PSG-OM de dimanche prochain.