PSG : Ocampos à Paris, le deal improbable de l’été ?

Dans : PSG.

En s’attachant les services de Lucas Ocampos en provenance de l’OM pour seulement 15 ME l’été dernier, le FC Séville a sans conteste réalisé une excellente opération.

Et pour cause, l’Argentin de 25 ans a effectué une saison pleine en Andalousie avec 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues dès sa première année en Liga. Des performances qui n’ont pas manqué d’interpeller Zinedine Zidane, lequel surveille avec beaucoup d’attention l’ancien Marseillais dans l’optique d’un éventuel recrutement au Real Madrid dans les mois à venir selon plusieurs médias espagnols. Mais à en croire les informations de La Razon, un retour en France est également possible pour Lucas Ocampos puisque l’ancien guerrier de Rudi Garcia à l’OM a également séduit les dirigeants… du Paris Saint-Germain.

Dans la capitale française, Lucas Ocampos serait certainement un joueur de complément et rien de plus. Mais Leonardo apprécierait sa mentalité irréprochable et son âme de guerrier, ce qui a parfois manqué au Paris Saint-Germain par le passé, notamment en Ligue des Champions. Sa venue en provenance de Séville pourrait être favorablement accueillie dans l’hypothèse où des joueurs comme Julian Draxler ou Eric-Maxim Choupo-Moting seraient amenés à faire leurs valises, ce qui n’est pas encore acquis pour l’instant. Par ailleurs, un troisième club est intéressé par Lucas Ocampos, en plus du Real Madrid et du Real Madrid. Et il s’agit d’une piste moins surprenante puisqu’elle mène au Borussia Dortmund, dont le style de jeu très énergivore et offensif colle parfaitement au profil de l’Argentin. Reste à voir qui parviendra à rafler la mise pour un joueur que Monchi estime déjà à plus de 40 ME après son excellente saison en Espagne, et dont le contrat avec le FC Séville court jusqu’en juin 2024.