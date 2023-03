PSG : Nuno Mendes est fier d’écrire l’histoire avec Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Inarrêtable sur son couloir, Nuno Mendes représente un atout important pour le Paris Saint-Germain et son attaquant Kylian Mbappé. Le latéral gauche a souvent contribué aux buts du Français et ne cache pas sa fierté.

Nuno Mendes se montre lucide. Conscient de ses forces et faiblesses, le latéral gauche du Paris Saint-Germain sait que l’aspect défensif n’est pas sa principale qualité. Mais la chance de côtoyer de grands attaquants au quotidien l’aide à progresser. « C’est difficile de défendre contre Kylian (Mbappé) à l’entraînement, a reconnu le Portugais sur PSG TV. Mais ça me fait progresser, ça me fait apprendre davantage et ça m’aide à savoir comment défendre sur l’adversaire. Je pense que j’ai évolué dans ce domaine. »

Nuno Mendes se sert également du Français pour développer une belle entente. L’ancien joueur du Sporting Portugal a déjà contribué à de nombreuses réalisations de son coéquipier. Du coup, le Parisien arrivé à l’été 2021 se dit fier d’avoir contribué au statut de la nouvelle légende du Paris Saint-Germain. « Nous avons l'habitude de jouer ensemble à l'entraînement, en match, a-t-il expliqué. Nous sommes deux joueurs très rapides, mais Kylian est un peu plus rapide que moi. Je pense que nous avons une bonne connexion et que la vitesse nous aide beaucoup. »

Nuno Mendes n'a pas fini de régaler Mbappé

« Ça ne marche pas à tous les matchs, mais les matchs où ça a marché se sont soldés par des buts. Et j'ai l'intention de lui faire beaucoup de passes décisives, comme à mes autres coéquipiers. Evidemment, s'il peut marquer des buts et si je peux l'aider, c'est bien pour moi d'y participer. Aujourd'hui, il a atteint 202 buts, il est le meilleur buteur du PSG et je suis très heureux d'avoir participé à cet objectif. Il a réussi, je suis heureux pour lui et j'espère qu'il marquera encore plus de buts », a conclu Nuno Mendes.