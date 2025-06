PSG ‍: Nuno Mendes envoie un étonnant signal au Real

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Alors que les cadors européens disputent actuellement la Coupe du monde des clubs, le mercato avance dans l’ombre. Le Paris Saint-Germain continue son renforcement d’effectif. Tout comme le Real Madrid.

Le Paris Saint-Germain s’est fait piéger par Botafogo, ce vendredi dans la nuit lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs. Le club de la capitale jouera donc sa qualification lors de la troisième journée face à Seattle. Dans l'ombre, le mercato continue de battre son plein. Plusieurs éléments du club de la capitale semblent courtisés à l’étranger. C’est le cas de Nuno Mendes. Le latéral portugais auteur d’une saison solide a reçu une offre de la part d’un club de Premier League. Une offre de 65 millions d’euros qui devrait être refusée par le PSG, qui souhaite garder le Portugais en contrat jusqu’en 2029. Même si l’ancien joueur du Sporting ne manque pas de prétendants.

Le Real Madrid surveille tout de même

De son côté, le Real Madrid est toujours à la recherche d’un défenseur gauche. Avec les nombreuses blessures de Ferland Mendy, le club espagnol cible Alvaro Carreras. Mais une déclaration de Nuno Mendes pourrait donner une idée à Florentino Perez dans les prochaines années. Le Portugais a récemment déclaré : « Mes idoles ont toujours été Marcelo et Alaba. » Deux joueurs du Real Madrid. Nuno Mendes a cependant prolongé avec le champion d’Europe en titre et ne quittera pas l’hexagone. Le Paris Saint-Germain compte sur son latéral auteur d’une saison solide. Le joueur de 23 ans a disputé 48 matchs cette saison pour six buts et six passes décisives. Défensivement, le natif de Lisbonne a réalisé des performances de haute volée, notamment en Ligue des champions.