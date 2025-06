PSG ‍: Nuno Mendes dégoûte les stars, on connaît son secret

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Impressionnant en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne (2-2, 5-3 tab) dimanche, le Portugais Nuno Mendes a neutralisé Lamine Yamal. Le latéral gauche a encore démontré sa nette progression sur l’aspect défensif.

Longtemps critiqué pour ses oublis et sa fébrilité dans les duels, Nuno Mendes a effacé tous les commentaires négatifs à son sujet. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain a réalisé d’immenses progrès dans sa moitié de terrain. Après ses duels réussis face à Mohamed Salah et Bukayo Saka, l’international portugais a cette fois dégoûté l’Espagnol Lamine Yamal en finale de la Ligue des Nations. Aucun doute possible pour Romain Beddouk, l’entraîneur parisien Luis Enrique a en fait une référence mondiale.

« Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde cette saison, ni plus ni moins, a lâché le journaliste de d’Ici Paris. Offensivement on avait l'habitude qu'il soit influent, il a encore passé un cap cette année, il a mis quatre buts en Ligue des Champions. C'est le meilleur buteur parmi les défenseurs de la Ligue des Champions, à égalité avec Achraf Hakimi, c'est pas mal quand même le Paris Saint-Germain… Il a aussi collectionné les passes décisives, on en a l'habitude. Mais là où il a vraiment passé un cap cette année, c'est défensivement. »

« Nuno Mendes est sorti gagnant de tous ses duels face aux meilleurs ailiers du monde : Mohamed Salah à Liverpool, Bukayo Saka à Arsenal et Lamine Yamal avec l'Espagne. On a certainement trois des cinq meilleurs ailiers droits du monde cette année et ils ont vécu un cauchemar face à Nuno Mendes, a rappelé le spécialiste. Il les a tenus en vitesse, en intensité et dans les duels, c'était bluffant. Comment expliquer sa progression ? Luis Enrique. C'est lui qui, depuis un an et demi, le fait travailler sur ses lacunes, notamment défensives, en vue de le faire progresser. Pendant longtemps, on ne comprenait pas pourquoi il décidait d'aligner Nuno Mendes presque à un poste de défenseur central. Comme souvent avec Luis Enrique, on comprend maintenant. »

Signé Luis Enrique

« C'était pour le faire travailler sur son placement, sur son appréhension du duel et sur comment réussir à utiliser ses qualités de vitesse pour devancer constamment son vis-à-vis. Nuno Mendes a appris et c'est maintenant une référence à son poste. Il est moins blessé et c'est aussi une des raisons de sa progression. Pour progresser, il faut pouvoir enchaîner physiquement. Voilà comment on devient le meilleur latéral gauche du monde. On prend un talent hors du commun qu'on perfectionne en travaillant ce qui n'est pas une force à la base, on combine ça à une gestion physique parfaite et on obtient Nuno Mendes et beaucoup de joie pour les supporters parisiens », a conclu le journaliste.