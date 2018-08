PSG : Numéro 1 du poste et prolongé, Meunier se met bien

Dans : PSG, Ligue 1.

Après un joli parcours avec la Belgique lors de la Coupe du monde, Thomas Meunier a repris le chemin de l’entrainement avec le PSG.

Le défenseur belge espère bien profiter de cette belle lancée pour enfin s’imposer de manière indiscutable à Paris. Car après une saison 2016-17 déjà prometteuse, il avait eu beaucoup de mal à digérer l’arrivée de Daniel Alves, et sa conséquence sur son temps de jeu. Mais dans un entretien au journal belge L’Avenir, le Diable Rouge a mis les choses au clair. Il se voit rester au PSG pour encore un bout de temps, et pourrait accepter la proposition de prolongation de contrat, à condition de devenir un joueur majeur à son poste.

« La direction compte sur moi. Ma Coupe du monde a certainement changé la donne, au point qu’on souhaite désormais prolonger mon contrat. Il y a eu de l’intérêt, de grands clubs, mais dans mon esprit, il est évident que je vais rester à Paris. Je ne voudrais pas quitter le PSG avec un goût de trop peu. J’ai envie de goûter pleinement au sacre parisien. Je ne veux plus être considéré comme un second choix. Via mes prestations, je veux m’assurer une certaine sécurité », a souligné Thomas Meunier, pour qui la blessure de Daniel Alves pour encore six mois pourrait lui permettre de s’imposer définitivement à ce poste.