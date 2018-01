PSG : Nul mais intouchable, le cas Dani Alves agace

Dans : PSG, Ligue 1.

Expulsé pour avoir intimidé l’arbitre Clément Turpin à Lyon (2-1) dimanche, le latéral droit du Paris Saint-Germain Daniel Alves a écopé d’une suspension de trois matchs ferme, plus un avec sursis.

Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans ce cas, l’autre, c’est évidemment Thomas Meunier. Cantonné au banc des remplaçants lors des rendez-vous importants, le Belge aura l’occasion de se montrer. Mais pourra-t-il vraiment bousculer la hiérarchie ? Pour Daniel Riolo, c’est mission impossible à cause de la gestion de l’entraîneur Unai Emery.

« Je suis d'accord, Dani Alves a une immunité, a lâché le consultant de RMC. C'est l'un des problèmes au PSG, à savoir l'autorité d'Emery sur certaines personnes et dans certains cas. Le fait qu'Alves dise "je veux jouer tous les matchs" et qu'il fausse la concurrence, c'est une réalité. Je serais vraiment très surpris si Meunier devenait titulaire. »

L’influence des Brésiliens

« Alves n'est pas bon en ce moment, a-t-il ajouté. Comment gérer ça dans le vestiaire ? Le problème, c'est qu'Emery n'a pas à gérer ça par rapport à beaucoup de monde, parce que le clan des Brésiliens est assez fort. Tu vas te justifier par rapport à qui ? A Meunier qui fait la tronche ? (...) Sur les latéraux, il y a une gestion très moyenne de la part d'Emery. » En l’absence de l’ancien Turinois, Meunier peut au moins mettre le doute dans l’esprit de son coach.