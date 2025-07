PSG ‍: Nkunku pour remplacer Gonçalo Ramos ‍?

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain reste calme sur ce mercato estival. En interne, le cas Donnarumma agite le club de la capitale, mais une seule officialisation a eu lieu pour la formation de Luis Enrique. Sur RMC, un nom a été suggéré en tant que potentiel remplaçant de Gonçalo Ramos.

Le Paris Saint-Germain est en pleine réflexion autour de gardien de but. Le cas Gianluigi Donnarumma cristallise les débats au sein du club de la capitale. Le vainqueur de la Ligue des champions discute dans le même temps avec le LOSC pour la venue de Lucas Chevalier. Depuis le début de l’été la formation de Luis Enrique n’a officiellement enregistré qu’une seule arrivée, celle de Renato Martin en provenance de l’AS Roma. Du côté des départs, des joueurs ne sont plus désirés par le technicien espagnol. D’autres ne sont pas ouvertement à vendre, mais un bon de sortie n’est pas impossible. Gonçalo Ramos est dans ce cas. Cinquième choix offensif au PSG, le Portugais aurait une possibilité de quitter le club de la capitale cet été. Il faudra alors trouver numériquement un remplaçant.

Nkunku au PSG pour un retour ?

🔴🔵 @walidacherchour: "Si Ramos part du PSG, je prends Nkunku" pic.twitter.com/rGrxm0Fx5u — After Foot RMC (@AfterRMC) July 29, 2025

Dans l’After Foot sur RMC, un nom a été évoqué pendant l’émission. À la question quel joueur souhaitez-vous voir se relancer cet été ? La réponse fut simple et limpide : Christopher Nkunku. Le joueur bénéficie d’un bon de sortie cet été à Chelsea et Kévin Diaz aimerait le voir retrouver ses standards de Leipzig. « Il était excellent en Allemagne, c’est un joueur que j’ai toujours apprécié. Même si au début comme pour tous les titis parisiens, c’est difficile de se faire une place au PSG. Mais il a fait un très bon passage en Allemagne. Et je pense qu’il s’est perdu comme beaucoup à Chelsea, » explique-t-il. Le débat a donc dérivé sur un potentiel renfort pour le PSG. C’est l’avis de Walid Acherchour. « Si Ramos part du PSG, je prends Nkunku. Dans ce rôle faux numéro neuf. Un joueur capable de jouer à plusieurs postes et d’incarner ce que veut Luis Enrique. Il peut s’asseoir sur le banc, » déclare-t-il. Rien de concret, mais une envie des deux chroniqueurs pendant l’émission.