PSG : Nkunku est cash, les Titi doivent quitter Paris !

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain s’est séparé de plusieurs joueurs formés au club à l’image de Jonathan Ikoné ou de Christopher Nkunku.

Ces deux joueurs sont de véritables exemples de réussite loin de Paris. Et s’il a été dur de quitter la capitale française, il est clair que l’international français et le milieu relayeur du RB Leipzig ne regrettent pas leur décision car désormais, ils se sont imposés comme des titulaires indiscutables dans des clubs participants au minimum à l’Europa League chaque saison. Dans une interview accordée à Kicker, Christophe Nkunku est justement revenu sur les motivations de son départ du Paris Saint-Germain en 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu relayeur formé dans la capitale française ne regrette absolument pas son choix d’avoir rejoint Leipzig en Allemagne.

« J'avais besoin de plus de temps de jeu, et je voulais grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. Ma décision a été la bonne. J'ai joué 50 matchs, marqué des buts, donné des passes décisives, atteint la demi-finale de Ligue des Champions et lutté pour les premières places en championnat. Le changement n'était donc pas une si mauvaise chose. Je peux dire qu'il vaut mieux quitter sa zone de confort pour grandir » a fait savoir Christopher Nkunku, lequel conseille très clairement aux jeunes joueurs formés à Paris et en manque de temps de jeu au PSG de quitter le club afin de s’épanouir ailleurs, que ce soit à l’étranger ou dans un autre club de Ligue 1. Tous les exemples ne sont toutefois pas aussi reluisants que celui de Christopher Nkunku. Loin d’être intégré à la rotation de l’équipe professionnelle au Bayern Munich, Tanguy Kouassi peut en dire quelque chose…, sans parler de Jean-Kevin Augustin, Hervin Ongenda ou Jean-Christophe Bahebeck.