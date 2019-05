PSG : Ni transfert, ni joker, Cavani répond à Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Désireux d’avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a jeté un énorme pavé dans la mare ce dimanche soir.

Surtout que l’attaquant parisien s’est montré suffisamment flou pour que cette sortie touche un peu tous les domaines, de son avenir au brassard de capitaine, en passant par son salaire et son positionnement sur le terrain. A ce sujet, le champion du monde ne cache plus désormais son envie d’évoluer sur la durée dans l’axe de l’attaque, où il a brillé en deuxième partie de saison en l’absence d’Edinson Cavani. Personne ne l’ignore, avant-centre sera son poste définitif dans les années à venir, et peut-être dès la saison prochaine ?

L’Uruguayen ne l’entend pas de cette oreille affirme toutefois L’Equipe. Pour le quotidien sportif, non seulement l’ancien napolitain n’a pas l’intention de partir et s’estime rassuré par les propos de ses dirigeants et les dernières marques de confiance des supporters parisiens. Mais en plus, il n’a absolument aucune intention de céder sa place de buteur numéro 1 en pointe, dans une référence évidente à l’époque où Zlatan Ibrahimovic prenait l’axe de l’attaque, et lui le côté droit. Autant dire que les dirigeants du PSG vont devoir se poser la question de son départ forcé ou non cet été, sous peine de laisser à Thomas Tuchel un beau casse-tête à la reprise de la saison prochaine.