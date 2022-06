PSG : Ni Galtier ni Zidane, le Qatar a une énorme surprise en tête

Dans : PSG.

Le PSG est toujours à la recherche de son futur entraîneur et cela pourrait être ni Christophe Galtier… ni Zinedine Zidane.

Qui sera le successeur de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain ? C’est le dossier qui tient en haleine les supporters du club parisien. A en croire les informations de L’Equipe, les pistes Christophe Galtier et Zinedine Zidane sont bien réelles. Mais le club parisien travaille également sur une autre piste. En effet, tandis que le quotidien national confirme les contacts réguliers entre Luis Campos et Christophe Galtier, le nouveau directeur sportif du PSG n’a jamais confié à l’actuel entraîneur de Nice qu’il était le premier sur sa short-list. Le nom de Zinedine Zidane est toujours évoqué, tout comme celle d’un entraîneur dont le nom « n’est pas sorti (ou peu) » dixit le quotidien national.

Un entraineur discret se rajoute à la liste

Une confidence entre les lignes qui démontre que Luis Campos a comme d'habitude plus d'un tour dans son sac. Face à un Zidane qui fait l'objet d'un énorme forcing de la part de l'Emir du Qatar, et d'un Christophe Galtier qu'il apprécie mais qui ne fait pas l'unanimité au PSG, le nouveau conseiller sportif du club francilien a surement en tête le nom d'un technicien capable de faire l'unanimité. Est-ce encore et toujours Roberto Mancini, qui se pose des questions sur son avenir à la tête de la sélection italienne, et a un profil qui plait beaucoup en interne ? Visiblement, la réponse attendra que plusieurs dossiers se décantent.

Alors que Zinedine Zidane se fait désirer et ne donne pas vraiment l’impression de vouloir rejoindre le Paris Saint-Germain à tout prix, la position de Christophe Galtier est limpide. A en croire L’Equipe, le natif de Marseille a fait savoir à Luis Campos que sa volonté était de rejoindre le PSG. Et pour cause, Christophe Galtier a conscience qu’un tel projet ne lui sera plus présenté de sitôt, raison pour laquelle il a fait savoir à ses représentants qu’il était très chaud pour quitte Nice afin de rejoindre Paris. La relation est fluide avec Luis Campos, l’actuel directeur sportif du PSG. Mais le Portugais veut faire les choses dans l’ordre : en interne, il explique à ses interlocuteurs que la priorité est de trouver un accord définitif avec Mauricio Pochettino et son staff.

Pochettino ne fera aucun cadeau au PSG

Et pour cause, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a un contrat qui court jusqu’en juin 2023 et malgré les informations selon laquelle un accord a été trouvé pour la résiliation de son bail, rien n’est officiel pour le moment. Mauricio Pochettino veille à ce que son staff ne soit pas lésé et ne cédera pas grand-chose au Qatar. L’Argentin, qui sait qu’il ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, a par ailleurs une envie pour le futur : retrouver un banc en Angleterre. A en croire les informations de la presse anglaise, la Premier League est sa priorité absolue. Mais il ne sera pas simple pour Pochettino de trouver un club ambitieux, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Mikel Arteta ou encore Thomas Tuchel et Antonio Conte étant bien en place dans leurs clubs respectifs.