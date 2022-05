PSG : Ni Conte ni Zidane, deux surprises sur le banc

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore tranché concernant l'identité de son prochain entraîneur. Quelques tendances se dégagent néanmoins.

Le PSG en a presque fini avec sa saison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle laissera des traces. Si le club de la capitale a glané son dixième titre en Ligue 1, la campagne de Ligue des champions a tourné au fiasco. En plus de ça, le comportement de certaines stars agace de plus en plus les Ultras du club, qui ont décidé de bouder leur club jusqu'à la fin de la saison. Les demandes sont claires : le PSG doit changer de stratégie et arrêter avec la politique de stars à outrance. Pour autant, la direction francilienne va prochainement prendre ses premières mesures. Et l'une d'elles pourrait concerner le poste d'entraîneur. Mauricio Pochettino est plus que jamais sur la sellette malgré son envie publique de rester. Alors que la rumeur Zinedine Zidane n'est jamais très loin, le PSG pourrait bien se concentrer vers des profils différents.

Zidane out, la liste se réduit ?

Les trois pistes étudiées par le PSG pour son poste d’entraîneur, selon @DiMarzio :



🇮🇹 Antonio Conte

🇮🇹 Thiago Motta

🇩🇪 Joachim Löw



Lequel représente la meilleure option selon vous ? pic.twitter.com/YXh9NgYtpy — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2022

Le grand rêve du Qatar est de s'attacher les services de Zidane. Mais ce dernier privilégierait l'équipe de France pour prendre la relève de Didier Deschamps. Selon Gianluca Di Marzio, qui s'est confié à Wettfreunde, trois profils d'entraîneur se dégagent pour prendre les rênes du PSG. « Beaucoup de gens parlent de Conte au PSG, mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit sur la table. Bien sûr, si Conte part, Pochettino pourrait revenir aux Spurs car Daniel Levy s’entend bien avec lui. L’année dernière, il y avait déjà la possibilité d’un retour. Tout dépend de Conte. Si le PSG devient sérieux avec lui, cela pourrait arriver. Mais rien n’avance pour le moment. Le PSG voulait Erik Ten Hag avant qu’il aille à Man United. Maintenant, ce pourrait être Conte, Joachim Löw ou Thiago Motta. Ils ont toujours Motta en tête lorsqu’ils recherchent un nouvel entraîneur. Il a commencé à entraîner dans leur formation et il est l’un des fils du PSG », a notamment précisé le journaliste italien. Les prochains jours vont certainement éclairer un peu plus sur la prochaine politique sportive du PSG, alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas scellé. Quand il le sera, tout porte à croire que les grands travaux pourront enfin commencer dans la capitale.