PSG : Neymar vole vers Paris, Leonardo respire !

A moins de dix jours de la reprise de l'entraînement au Paris Saint-Germain, Neymar est attendu en France ce samedi évitant ainsi une prise de tête.

C’était la hantise de Leonardo et des dirigeants du Paris Saint-Germain, mais Neymar a décidé de ne pas trop faire stresser le club de la club de la capitale. En effet, alors que Thomas Tuchel a donné rendez-vous à ses joueurs le 22 juin prochain pour le retour au Camp des Loges, Neymar n’était toujours pas revenu en France, tout comme Keylor Navas, Edinson Cavani, Thiago Silva même si cela est moins problématique pour les deux derniers qui doivent quitter le PSG fin juin. Mais le suspense est terminé, puisqu’à l’heure qu’il est Neymar est dans un avion entre le Brésil et Paris, la star sud-américaine du Paris Saint-Germain étant partie vendredi pour rentrer en France annonce l'Equipe. En faisant cette démarche, l’attaquant évite une possible quatorzaine obligatoire, laquelle pourrait être décrétée par les autorités françaises le 15 juin prochain en raison des énormes soucis sanitaires traversés par le Brésil.

Sur le plan administratif, ce retour s’est passé sans souci, même si Neymar était également sous la menace d’une plainte pour homophobie au Brésil, un militant LGBT ayant réclamé à la justice la saisie du passeport de son compatriote. Une demande qui visiblement n’a pas été retenue. Du côté du Paris Saint-Germain, on peut donc compter sur Neymar dès la reprise, ce qui est forcément une bonne nouvelle, le reste de la troupe sud-américaine étant attendu d’ici 72 heures. Et si l'on en croit les images diffusées via les réseaux sociaux par l'attaquant brésilien depuis le début du confinement, Thomas Tuchel va récupérer un joueur en parfaite forme physique, Neymar ayant visiblement énormément bossé avec son préparateur physique. Le PSG attaquera la reprise avec un effectif au complet, de quoi soulager Nasser Al-Khelaifi et les supporters du club de la capitale qui peuvent encore à un quadruplé historique. Et avec un Neymar rapidement au top ce sera tout de suite plus facile.