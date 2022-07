PSG : Neymar viré, Galtier mis sur la touche !

C'est de nouveau confirmé, le PSG cherche à se séparer de Neymar à tout prix. Et malgré ses belles paroles en conférence de presse, Christophe Galtier ne peut que constater les dégâts.

Toujours au travail pour se renforcer, le Paris Saint-Germain a également toujours autant de difficultés à se séparer de ses joueurs indésirables. Neymar n’entre pas vraiment dans la catégorie des éléments mis dans le loft ou laissés sur le côté en attendant un départ. Mais cela s’est vérifié ces dernières semaines, le PSG rêve de se séparer de son Brésilien pour acter sa révolution vers un football plus collectif, plus discipliné et plus respectueux de l’institution. Des critères que le numéro 10 parisien respecte depuis la reprise de la saison, mais cela ne saurait effacer, aux yeux de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi, les 5 ans décevants depuis sa signature en provenance du FC Barcelone.

Se séparer de Neymar ne sera donc pas chose aisée, c’était une donnée connue depuis le début, c’est pourquoi il n’y a, en dehors de la fameuse interview de Nasser Al-Khelaïfi dans Le Parisien sur la fin du « bling-bling », pas eu de déclarations publiques en ce sens. Mais en coulisses, ça travaille énormément et le Brésilien a été placé dans des discussions avec plusieurs clubs. Comme récemment avec Manchester City. Cette insistance pour se séparer de Neymar, alors que la saison va bientôt reprendre, a été confirmée en Angleterre.

PSG have been fielding enquiries for Neymar. Nothing advanced at this point. Christophe Galtier has said he wants to keep the Brazilian but also admitted the decision isn't solely in his hands. PSG are very much open to offers even though Neymar's preference is to stay at PSG.