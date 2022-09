PSG : Neymar viré, Al-Khelaïfi a trouvé son remplaçant !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr réalise un début de saison XXL. Le Brésilien est l'homme le plus en forme du club de la capitale, alors que ce dernier voulait s'en débarrasser cet été.

Ne jamais sous-estimer le coeur d'un champion. C'est par ses mots que Rudy Tomjanovich, ancien coach des Rockets, est entré dans la légende de la NBA. Et cette phrase correspond bien à la mentalité de Neymar Jr. Le Brésilien, annoncé sur le départ du PSG cet été lors du mercato, est en train d'envoyer un message clair au club francilien. Avec ses 10 buts et 7 passes décisives en 9 matchs disputés toutes compétitions confondues, Neymar est bien l'homme fort du PSG en ce début de saison. Affuté, altruiste, inspiré et adroit devant le but, l'ancien du Barça montre la meilleure version de lui-même. Encore sous contrat avec Paris jusqu'en 2027, Neymar veut rester au PSG. Du moins encore pendant quelques mois. La priorité du Brésilien de 30 ans restant pour le moment la Coupe du monde, puis la campagne de Ligue des champions avec son club.

Neymar, le PSG prêt à tourner la page

L'été prochain, de nouvelles rumeurs de départ pourraient encore faire leur apparition concernant Neymar. S'il trouvait un accord avec le PSG pour partir et être ainsi libéré de ses années de contrat restantes, l'ancien du Barça ne manquerait pas de courtisans. Le Barça et des clubs de Premier League le surveillent de près. Du côté de la direction francilienne, on joue la montre et on veut d'abord voir comment Neymar se comportera tout au long de la saison. Car il se dit que Nasser Al-Khelaïfi a déjà en tête son futur remplaçant. Et ce dernier se trouve du côté de... l'AC Millan. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG adore le profil de Rafael Leao, qui évolue sous les couleurs de l'AC Milan. Pour les champions de France, il serait même le remplaçant idéal en cas de départ de Neymar Jr l'été prochain. S'il est en négociations avec les Lombards pour éventuellement prolonger son contrat, Leao n'est pas non plus fermé à l'idée de partir. Son désir, négocier un nouveau contrat d'un montant de 6 millions d'euros par saison. Un montant que Milan n'est pas enclin à lui donner.

Campos, un coup à jouer ?

🏄‍♂️ Rafael Leão est le douzième joueur le plus décisif d’Europe en 2022 ! pic.twitter.com/8gGeJMsu2T — Yams (@yamsacm) September 12, 2022

En fin de contrat en juin 2024 avec l'AC Milan, Rafael Leao est estimé à près de 70 millions d'euros. Considéré comme l'un des plus grands cracks du football mondial, l'ancien Lillois a déjà inscrit trois buts en six matchs cette saison avec les Lombards. A 23 ans, la perspective d'une nouvelle aventure au PSG est dans les tuyaux depuis pas mal de temps déjà. Son nom était déjà évoqué à Paris cet été en cas de départ de... Neymar. Luis Campos est bien implanté dans le réseau des joueurs portugais. Surtout, il avait déjà fait venir Leao à Lille en 2018. Nul doute qu'il saurait donc trouver de bons arguments pour en faire de même pour le PSG. Cette rumeur Leao à Paris est en tout cas un nouveau signal fort envoyé à Neymar, qui voit son statut dans la capitale être malmené au fil des mois. Pour le moment, le Brésilien se montre plus qu'à la hauteur mais la volonté de Doha ne semble pas encore avoir changé le concernant.