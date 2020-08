PSG : Neymar veut son garde du corps sur le terrain !

Dans : PSG.

Considéré comme un flop XXL peu après son arrivée, Leandro Paredes est en train d’inverser la tendance.

Difficile de dire si son niveau de jeu justifie les 47 ME dépensés par Antero Henrique en janvier 2019, mais l’Argentin a su se montrer patient pour intégrer à nouveau la rotation de Thomas Tuchel dans les gros matchs. Le milieu de terrain monte clairement en puissance, et notamment dans un domaine particulier qui n’est pas forcément le premier auquel on pense quand on évoque le jeu du PSG. L’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg est en effet devenu le joueur capable de mettre le pied, que ce soit pour interrompre vilement une action adverse comme cela s’est vu en finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon avec sa faute sur Bertrand Traoré, ou pour défendre ses coéquipiers plus talentueux quand cela chauffe. Souvent dénoncé par ses adversaires comme très provocateur et capable de faire des petites fautes dans le dos de l’arbitre pour énerver, l’Argentin démarre au quart de tour quand Mbappé et Neymar sont ciblés.

Une attitude qui, selon Le Parisien, plait beaucoup au Brésilien, qui apprécie d’avoir Paredes avec lui sur le terrain. Ce dernier ne rechigne pas aux taches défensives et confie le ballon les yeux fermés à son numéro 10, pas étonnant que cela plaise à l’ancien prodige de Neymar. Celui qui se frotte à l’ancien barcelonais, aura certainement à faire à Paredes dans les minutes suivantes, et le Brésilien adore cette solidarité à son égard, même si cela peut aussi provoquer des situations tendues, des cartons jaunes et des suspensions comme le PSG a l’habitude d’en connaitre dans ses matchs européens.