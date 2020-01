PSG : Neymar veut s'amuser, Dugarry a une idée de sortie

Dans : PSG.

Neymar a décidé coûte que coûte de fêter son anniversaire en grandes pompes. Pas de quoi faire plaisir à Christophe Dugarry, qui lui propose une sortie plus sympa avec ses potes.

Au PSG, le huitième de finale aller de la C1 est déjà dans toutes les têtes. Mais d'ici au 18 février prochain, beaucoup de choses peuvent se passer au sein du club de la capitale. Même si le PSG n'aura rien à jouer en L1, sauf peut-être face à l'OL au Parc des Princes le 9 février, Thomas Tuchel va surtout s'atteler à conserver tout son effectif au complet. Déjà embêté par la blessure de Marquinhos, l'entraîneur allemand ne veut plus perdre de titulaires. Et c'est donc pour cette raison que TT a probablement mal pris le nouveau délire de Neymar. Alors qu'il devait faire une petite fête tranquille pour son 28e anniversaire, l'international brésilien a finalement craqué. Dimanche soir, au lendemain du match du PSG contre Montpellier, le Ney fêtera effectivement son anniversaire à l'avance, sachant qu'il est né le 5 février. Pour cette soirée au « Yoyo », un club à la mode situé dans le Palais de Tokyo, les invités viendront sur le thème du blanc. Si les conviés, parmi lesquels se trouveront de nombreux membres du PSG, devront rester discret sur les réseaux sociaux, cet évènement va forcément faire débat, surtout à deux jours de la rencontre face à Nantes en Ligue 1. Pour Christophe Dugarry, cette polémique aurait très bien pu être évitée...

« L’anniversaire de Neymar ? Ça me gêne… Il a le droit de fêter son anniversaire le type… Mais dans une période aussi importante, je trouve que c’est inutile… Est-ce que c'est si important de fêter son anniversaire ? Mais je préfère encore qu’il fête son anniversaire et qu'il continue à être performant plutôt que le contraire. Malgré tout, il est investi. On le sent heureux. Il est décisif, il est collectif. J’aime les prestations de Neymar depuis plusieurs semaines. Mais s’il y a deux blessés contre Nantes, on va dire que c’est de la faute à l’anniversaire de Neymar… Après, s'il a tant envie que ça de faire la fête, nous, on l'invite la prochaine fois avec Vincent et Denis Charvet à rue de la Soif ! Il va peut-être plus s’amuser avec nous qu’à faire le zouave avec ses potos. Là, il cherche encore le bâton pour se faire battre… », a balancé, dans Team Duga, le consultant de RMC, qui sait que ce genre de soirées peut comporter des risques au coeur d'un calendrier surchargé et à moins de trois semaines du choc contre Dortmund, lors duquel le PSG jouera sa vie...