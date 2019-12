PSG : Neymar veut quitter Paris, une journaliste brésilienne confirme

Dans : PSG.

Surdoué du football, Neymar est-il en train de tout gâcher à cause de son comportement ? Une journaliste brésilienne constate que l'attaquant du PSG et de la Seleçao n'enchante plus grand monde.

Adriana Brandao, rien à voir avec l’ancien attaquant de l’OM, est une journaliste née au Brésil qui travaille depuis plus de 20 ans pour Radio France Internationale, et qui possède également un titre de Docteur en Histoire. Et c’est à ce titre qu’elle vient de sortir un livre consacré à la relation entre ses compatriotes et la capitale : « Les Brésiliens à Paris au fil des siècles et des arrondissements ». Dans cet ouvrage, Adriano Brandao n’a évidemment pas zappé le Paris Saint-Germain, club où les joueurs brésiliens ont toujours été énormément appréciés. Du moins jusqu’à Neymar. Car s’il a été accueilli en héros lors de sa signature en 2017, la star brésilienne a rapidement réussi l’exploit de se mettre les supporters du PSG à dos.

Au Brésil, Neymar agace aussi

Pour la journaliste, qui se confie dans Le Parisien, Neymar est hélas en train de tout rater sur le plan sportif, et il n’y a pas qu’à Paris que cela commence à tousser fort. « Neymar est l'exception qui confirme la règle. Il ne voudrait pas être là. Il voulait augmenter son aura, servir son image en passant par la France. Mais il veut désormais rentrer en Espagne. Il est un peu mystique et il pense que Paris ne lui a pas porté chance. Cela ne s'est pas passé comme prévu et il en est le premier responsable. Depuis ses débuts au Brésil, les Brésiliens disent que c'est un enfant gâté. Tout le monde pensait qu'il allait mûrir, devenir adulte. Mais il est resté un enfant gâté et il est le premier perdant de ça. C'est dommage, c'est un gâchis. Les Brésiliens ne le soutiennent plus », explique Adriana Brandao qui ne voit pas choses s’arranger entre Neymar et le Paris Saint-Germain. A qui la faute…