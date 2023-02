PSG : Neymar vendu, Chelsea fait une offre explosive !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement blessé à la cheville, Neymar va rater le déplacement du PSG à Marseille, et il semble probable qu'il sera également forfait pour le match retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Mais le Brésilien suscite encore de l'intérêt.

Le Paris Saint-Germain le sait, le mois de février est un mois maudit pour Neymar, et pas uniquement parce qu’il y a l’anniversaire de sa sœur au Brésil ou le Carnaval de Rio. Depuis qu’il a signé au PSG, le numéro 10 de la Seleçao a souvent été blessé au moment où le club de la capitale joue les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et cette année ne déroge pas à la règle, puisque l’attaquant, revenu cabossé du Mondial au Qatar, s’est blessé une nouvelle fois à la cheville dimanche dernier lors de la victoire arrachée par Paris contre Lille. Le staff médical des champions de France a annoncé une entorse avec des lésions ligamentaires, ce qui confirme l’absence de Neymar pour plusieurs semaines. De quoi inciter encore plus Luis Campos à travailler pour aboutir à un départ de la star brésilienne achetée 222 millions d’euros au Barça en 2017. Et ce travail pourrait se concrétiser cet été.

Neymar prêt à partir à Londres

En juin 2022, dans la foulée de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé à Paris, les premières rumeurs ont commencé à circuler sur le désir du joueur français de voir Neymar partir, Kyk’s estimant que ce dernier n’est plus vraiment en mesure d’apporter un plus au PSG dans la quête d’une Ligue des champions. Il est vrai que s’il est capable de quelques fulgurances, cela a été le cas en début de saison, l’ancien barcelonais a surtout déçu depuis qu’il a rejoint Paris, ce qui agace d’autant plus que le footballeur de 31 ans touche près de 36 millions d’euros par saison. Désormais, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos semblent obsédés à l’idée de vendre Neymar, au point même que le président qatari du Paris Saint-Germain a récemment dîné avec le propriétaire de Chelsea pour évoquer le possible transfert du Brésilien chez les Blues. A priori, l’approche a été réussie, c’est du moins ce que pense la presse anglaise. FootballInsider et FootbalTransfert confirmant que le club londonien avance.

Chelsea a une offre pour le PSG

Même si Todd Boehly, qui a racheté Chelsea après le départ de force de Roman Abramovitch, a dépensé un montant colossal lors du dernier mercato d’hiver en faisant venir notamment Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk ou bien encore Joao Felix, le milliardaire américain a encore l’intention de frapper fort l’été prochain. Alors que son équipe s’enlise en Premier League et est en danger en Ligue des champions, Boehly serait prêt à faire venir Neymar et pour cela, Chelsea envisage de mettre 90 millions d’euros dans la balance, une offre qui sur le papier semble ridicule pour un joueur tel que le numéro 10 brésilien, mais que le Paris Saint-Germain serait prêt à accepter afin de mettre un terme à l’aventure Neymar, alors que ce dernier a encore 4 ans de contrat avec le PSG. Les sources anglaises affirment que ce dernier ne dirait pas non à un départ pour Londres, ville plutôt dynamique où jouent de nombreux compatriotes de Neymar, et qu’il est même disposé à faire un effort sur le plan salarial.