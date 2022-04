PSG : Neymar, la fin d'un scandale pour 90 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi n'ayant pas de bon de sortie lors du prochain marché des transferts, Neymar est lui poussé vers la porte du PSG. Le Brésilien a un prix, mais l'avenir pourrait tourner au chaos.

L’an dernier, le Paris Saint-Germain a pensé faire une belle affaire en prolongeant le contrat de Neymar jusqu’en 2025 avec une option pour une saison supplémentaire. Tout cela évidemment avec un salaire frôlant les 40 millions d’euros. Mais après une saison 2021-2022 durant laquelle son principal fait d’arme aura été de signer un doublé contre Clermont, et de provoquer la colère du Parc des Princes par son hygiène de vie, au point d’être conspué par les supporters à chacune de ses sorties. Pris dans une polémique sur une possible consommation un peu excessive d’alcool, Neymar s’est mis du monde à dos, et même dans les bureaux du PSG.

Ces dernières semaines, le possible départ de l’attaquant brésilien dès le prochain mercato est ouvertement évoqué à Paris, le Qatar étant ulcéré de voir ce que l’ancien joueur du FC Barcelone est devenu. Cette semaine, Sky Sports a même annoncé que Nasser Al-Khelaifi était prêt à vendre Neymar, mais qu’il faudra une offre d’au moins 90 millions d’euros pour venir à la table des négociations. Une info confirmée par AS. Cependant, tout ne sera pas si simple pour le club de la capitale compte tenu de nombreux facteurs.

Neymar provoque le PSG et les supporters, le ton monte

Le Paris Saint-Germain a beau vouloir se débarrasser de Neymar, ce dernier a lui décidé d’aller au terme de son contrat avec le club de Ligue 1. Le joueur de 30 ans le sait, aucun club au monde ne pourra lui offrir un salaire similaire à celui qu’il touche au PSG, surtout avec une implication aussi faible. Et du côté des dirigeants parisiens, on a bien entendu la petite phrase provocatrice de Neymar, samedi après la quête du titre de champion de France. « C’est surréaliste qu’une partie du public quitte les tribunes. Mais ils vont finir par en avoir marre de me siffler, car j’ai encore trois ans de contrat au Paris Saint-Germain », a lancé le joueur au micro d’ESPN. Une courte déclaration qui a mis en fureur les supporters parisiens, lesquels estiment que Neymar se moque ouvertement d’eux et ne mérite pas mieux que le mépris, les sifflets et surtout vite être viré par le Qatar.

Paris ouvre donc la porte à une cession de Neymar, et en fixant un prix de 90 millions d'euros cela permet aux clubs anglais d'entrer dans une possible opération, plusieurs équipes de Premier League ayant les moyens financiers de payer une telle somme. Mais éventuellement d'offrir aussi un beau salaire au joueur brésilien, sans aller jusqu'aux 40 millions d'euros payés actuellement par le PSG pour pouvoir aligner l'attaquant de la Seleçao et vendre des maillots floqués à son nom. Cependant, de par son rythme de vie, il semble clair que Neymar ne rejoindra qu'un club installé dans une ville lui permettant d'avoir des activités extra-sportives à la hauteur de ses attentes. Autant de soucis qui font clairement penser que le Brésilien sera toujours à Paris la saison prochaine, que cela plaise ou pas à Nasser Al-Khelaifi et au Collectif Ultras Paris. Un contrat est un contrat, le Qatar va devoir l'assumer au moins jusqu'en 2025.