PSG : Neymar danger public, une terrible accusation !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr a récemment remporté son quatrième titre en Ligue 1 avec le PSG. Mais la star brésilienne frustre toujours autant certains de ses détracteurs et les critiques sont très violentes.

Le PSG a officiellement égalé le record du nombre de titres en Ligue 1 détenu par l'AS Saint-Etienne avec 10 sacres désormais au compteur. Le club de la capitale n'a eu besoin que d'un petit match nul contre Lens (1-1) samedi soir pour y arriver. Contre les Sang et Or, les hommes de Mauricio Pochettino auront encore fait le minimum. Une tendance qui en fait pester plus d'un parmi les fans et observateurs du PSG. Un joueur concentre d'ailleurs les frustrations à Paris : Neymar Jr. Le Brésilien ne laisse que rarement indifférent et son comportement ne convient pas à tout le monde.

Récemment pris à partie par le Parc des Princes, l'ancien du Barça semble traîner son spleen. Pour certains, il résume l'échec de la politique sportive de QSI. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, lui qui souhaite le départ rapide de Neymar, un joueur qu'il a accusé récemment d'abuser en matière de consommation d'alcool. Pour le journaliste, l'heure est venue de taper encore plus fort sur l'attaquant de la Seleçao et du Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo ne veut plus entendre parler de Neymar

Neymar amoureux = Neymar très fort pic.twitter.com/WdF5bDJKEH — 🦅 (@LadifNJR) April 24, 2022

On le sait, Daniel Riolo n'est pas un adepte de la langue de bois. Le consultant n'hésite pas à égratigner certaines stars du PSG. Et Neymar est dans son collimateur. Pour lui, le Brésilien doit vite partir de la capitale. « Je pense qu'il y aura bientôt l'annonce d'un futur projet au retour de Nasser. Parce qu'on n'explique rien aux joueurs. Les joueurs ne comprennent pas les supporters et c'est exaspérant. Neymar insulte le public parisien. Il a insulté le public parisien l'année où il voulait partir à Barcelone et finalement il est resté. Les Parisiens ont été très gentils de passer l'éponge vite. Et il recommence. Il vit sur une autre planète. Sa vie est une déchéance totale. Les supporters du PSG ont un joueur qui dans un vestiaire, pourrit le club. Son professionnalisme, la manière dont il entraîneur les autres joueurs avec lui... La solution numéro un pour le PSG c'est de se séparer de Neymar au plus vite. Ce sera le plus petit des messages rassurant envoyés aux supporters. C'est un danger public pour le PSG aujourd'hui », a notamment indiqué Daniel Riolo, qui espère que des choix forts seront faits cet été par la direction du PSG. Reste à savoir si Neymar Jr répondra, lui qui n'avait pas hésité à le faire quand Daniel Riolo avait indiqué qu'il s'était déjà présenté ivre à l'entraînement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar sifflé à nouveau contre Metz

En interne, la déclaration du numéro 10 du Paris Saint-Germain sur ESPN, juste après le match de samedi, a du mal à passer, la mise en cause des supporters étant considérée comme une erreur majeure. « C’est surréaliste qu’une partie du public quitte les tribunes. Mais ils vont finir par en avoir marre de me siffler, car j’ai encore trois ans de contrat au Paris Saint-Germain », a lancé, comme un bras d'honneur au public parisien, Neymar. De quoi forcément assurer à ce dernier un accueil encore plus houleux lors du dernier match du PSG au Parc des Princes, lors de la 38e journée de Championnat contre Metz. Si Neymar voulait provoquer les dirigeants parisiens, qui selon plusieurs sources sont prêts à le transférer au prochain mercato, il ne s'y prendrait pas autrement, ses photos avec ses coéquipiers parisiens ou sa nouvelle fiancée ne calmant pas du tout la situation.