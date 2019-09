PSG : Neymar va retourner Paris, il a zéro doute !

Dans : PSG, Ligue 1.

Cet été, Neymar a fait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain au mercato. Le FC Barcelone était déterminé à faire revenir l’international brésilien, mais aucun accord n’a été trouvé entre le club de la capitale et le champion d’Espagne en titre. Logiquement, les supporters du Paris Saint-Germain ont mal vécu ce feuilleton. Mais doucement, tout rentre dans l’ordre, notamment grâce aux trois buts en quatre matchs du n°10. L’opération reconquête est en marche pour Neymar, lequel ne va pas peiner à retourner le public du Parc des Princes selon Didier Drogba.

« Je suis désolé, mais ce qui s’est passé cet été, c’est ce qui se passe dans tous les grands clubs avec tous les grands joueurs. Il y en a qui veulent partir et que leurs clubs veulent garder. C’est la vie du football moderne. Franchement, ce qui s’est passé, c’est assez banal. Mais comme c’était Neymar, on en a plus parlé. Cela se reproduira peut-être la saison prochaine. C’est la vie du football. Un public, ça se retourne. S’il remet encore trois ou quatre buts fantastiques, vous verrez. Le haut niveau, c’est aussi ça » a commenté l’ancien attaquant de Chelsea et de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du Parisien. Reste maintenant à voir si, comme le pense l’Ivoirien, Neymar sera pardonné par les fans dans les prochaines semaines.