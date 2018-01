PSG : Neymar « va foutre le bordel », la chaîne L'Equipe accuse...

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Paris Saint-Germain, Neymar et Nasser Al-Khelaifi ont balayé d'un revers de la main l'éventuel désir du joueur brésilien de partir au plus vite du PSG pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Mais sur la Chaîne L'Equipe, c'est un tout autre scénario est qui annoncé, du moins si l'on en croit Thierry Marchand, journaliste du quotidien sportif guère optimiste pour la suite de la carrière parisienne de Neymar.

« Pour moi on est à l’aube de la stratégie de Neymar qui est de foutre le bordel pour se barrer l’été prochain. Il va commencer, je dis même qu’il commence déjà. J’ai des infos et il veut se barrer. Il y a des contacts presque quotidiens avec un grand club espagnol, le Real Madrid pour ne pas le citer, et pour se barrer il n’y a rien de tel que foutre le bordel (...) Tous les joueurs qui ont voulu se barrer, et on en a encore la preuve lors de ce mercato d’hiver avec Coutinho et Sanchez, et qui n’avaient pas eu le ticket à l’été, l’ont eu, car ça devenait irrespirable dans les clubs où ils étaient...Neymar il va d'abord y aller mollo, d’autant plus que le club où il veut aller c’est celui que le PSG va rencontrer en Ligue des champions. J’ai vraiment hâte de voir le comportement de Neymar contre le Real Madrid lors de ces deux matches, franchement j'ai hâte », a confié Thierry Marchand, visiblement pas persuadé que Neymar donnera son maximum lors de cette double confrontation. Une accusation tout de même assez lourde...