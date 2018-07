PSG : Neymar, une star à prendre avec des pincettes prévient Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

S’il est encore en vacances, Neymar est déjà dans les esprits de tout le monde du côté de Singapour, où le Paris Saint-Germain est en stage. Présent devant les médias, Thomas Tuchel s’est exprimé au sujet de la star brésilienne. Il a notamment expliqué son plan pour éviter certaines polémiques qui ne serait pas vraiment les bienvenues. « Chaque conversation avec Neymar se déroulera à huis clos » a notamment confié le très atypique entraîneur allemand.

« Je suis jeune - enfin pas tant que ça - mais je sais que quand je parle de Neymar, chaque mot peut être interprété. Donc la meilleure chose à faire quand je veux lui parler de quelque chose est de le faire à huis clos. Je suis certain d'avoir un lien avec lui et je suis certain d'avoir besoin de créer des liens avec ce genre de joueurs. C'est un joueur extraordinaire. Il sait comment gérer les grandes victoires, il sait aussi comment gérer les défaites, parce que le sport, c'est comme ça. C'est toujours un défi de rebondir et je vais l'aider à y arriver » a expliqué l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund, très prévoyant. Et il faudra bien cela pour éviter les polémiques, toujours très nombreuses au cours de l’année dans la capitale.