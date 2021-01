PSG : Neymar, un faux voyage au Brésil qui fait le buzz

Dans : PSG.

La semaine passée, Mauricio Pochettino a évoqué la possibilité pour Neymar de rejoindre le Brésil dans les prochaines semaines. Cela a donné une idée de blague à la star du PSG.

Neymar est suivi par des dizaines de millions de followers sur les différents réseaux sociaux et dès qu’il poste un message, la machine s'emballe vite. Samedi en fin d'après-midi, le joueur de la Seleçao et du Paris Saint-Germain a mis en ligne via Instagram une photo où on le voit dans un avion privé avec ses proches et un message indiquant qu'il partait à destination du Brésil. De quoi commencer à agiter tout le monde, et cela d'autant plus que Neymar avait déjà fait le buzz il y a quelques jours, lorsque Mauricio Pochettino, son nouvel entraîneur au PSG, avait indiqué qu'il était prêt à laisser partir son joueur dans son pays natal pour l'anniversaire de sa soeur, juste après le match retour contre le FC Barcelone en Ligue des champions.

Évidemment, la possibilité que Neymar puisse aller le week-end à Rio commençait à faire du bruit, et suscitait des commentaires critiques contre le joueur parisien. Mais peu de temps après, visiblement heureux du tour qu'il avait joué, Neymar a indiqué qu'il « était presque arrivé au Brésil » en posant dans sa salle de jeux vidéo et en montrant bien que cette image avait été géolocalisée à Paris. Pas d'aller-retour à Rio, mais juste le désir de faire rager les rageux. Et cela a fonctionné.