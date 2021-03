PSG : Neymar, un détail à 32ME bloque la prolongation

Dans : PSG.

Annoncée comme imminente depuis des semaines, la prolongation du contrat de Neymar avec le Paris Saint-Germain n'est toujours officielle. Un dernier détail coince les négociations.

Leonardo et Nasser Al-Khelaifi le répètent à qui veut l’entendre, la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain ne devrait plus tarder, la star brésilienne du PSG étant en fin de contrat en 2022. Ces propos optimistes on les a entendus en janvier, en février et désormais en mars, et même si rien n’indique que Neymar hésite réellement à signer pour quelques saisons supplémentaires en Ligue 1, les supporters parisiens commencent à trouver le temps long. Ce lundi, Alession Alaimo, journaliste pour TMW et SportItalia, affirme que le directeur sportif du Paris Saint-Germain et le clan Neymar doivent régler un ultime détail afin de signer cette fameuse prolongation de contrat attendu. Ce détail vaut quand même 32ME puisqu’il s’agit de la durée totale de ce nouvel engagement de l’attaquant de la Seleçao et du PSG.

Neymar 2024 ou Neymar 2025, le PSG hésite

Selon le journaliste italien, cette semaine pourrait être décisive dans les négociations entre le PSG et Neymar, une réponse étant même attendue avant la fin du mois de mars. D’un côté on évoque un contrat jusqu’en 2025, tandis que de l’autre on pense plutôt à une prolongation jusqu’en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire. Cela pourrait être considéré comme une broutille, mais avec le salaire colossal de Neymar, deuxième footballeur le mieux payé de la planète derrière Lionel Messi, c'est évidemment une année qui vaut cher. Agé de 29 ans, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain aura 33 ans s'il s'engage jusqu'en 2025, et les dirigeants du PSG doivent forcément considérer la forme physique du joueur jusqu'à cette date avant de s'engager définitivement.