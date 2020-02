PSG : Neymar, Tuchel… Pierre Ménès distribue les claques

Dans : PSG.

Cinq jours après la triste défaite subie par le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-2), les critiques continuent de fuser…

Pendant de très longues semaines, le club de la capitale a préparé son grand retour sur la scène européenne. Mais force est de constater que le PSG a eu tout faux de A jusqu’à Z. Concernant le match en lui-même, Paris s’en est plutôt bien sorti avec un seul but d’écart, compte tenu de la faible prestation d’ensemble de l’équipe de Thomas Tuchel. Sauf que le comble est intervenu dans l’après-match, où les membres de la formation francilienne ont enchaîné les bourdes… Entre la déclaration fracassante de Neymar à propos du staff médical, les insultes du frère de Kimpembe à l’encontre de Tuchel, l'incompréhension de Meunier sur sa suspension, la grosse fête deux jours après pour les anniversaires d’Icardi, Di Maria et Cavani… Cette semaine, le PSG s’est finalement sabordé tout seul. Ce que Pierre Ménès ne contredit pas.

« C’est Paris… J’ai l’impression qu’ils ne retiennent pas de leurs erreurs des années précédentes… Tout le monde a eu tout faux. Neymar d’abord. Ensuite, le frère de Kimpembe, lui on n’en parle même pas… Tuchel qui dit que le PSG avait utilisé le 3-4-3 contre Dijon ? Là, tu as juste envie de lui mettre une claque ! Dijon, Dortmund, même combat ? Leonardo était venu parler sur le plateau de la négativité autour du PSG. Là, on ajoute de la moquerie. Les joueurs s’en foutent… », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de la chaîne cryptée, qui estime donc que le PSG va droit dans le mur s’il ne change pas du tout au tout avant le match retour face à Dortmund, le 11 mars prochain au Parc des Princes.