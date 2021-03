PSG : Neymar très agacé par Paris ?

Dans : PSG.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match PSG-Barcelone, Neymar n'aurait pas du tout apprécié le comportement de son équipe.

C’est la mort dans l’âme que Neymar a suivi depuis les loges du Parc le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Surpris par les caméras de la télévision, on a vu la star brésilienne être parfois stressée, ou parfois très heureuse, comme lorsque Kylian Mbappé a donné l’avantage au PSG sur penalty. Mais si l’on en croit Isabela Pagliari, l’ancien joueur du Barça n’a pas du tout aimé le comportement de son équipe, laquelle a clairement raté son match, même si finalement Paris s’est qualifié pour les quarts de finale de la C1. Au micro d’Europe 1, la journaliste brésilienne, proche du clan Neymar, affirme que ce dernier est ressorti très agacé du Parc des princes, estimant que le Paris Saint-Germain n’avait pas été au niveau lors de ce rendez-vous crucial.

Neymar mécontent du PSG ?

Isabela Pagliari explique que le joueur de la Seleçao était à la fois agacé de ne pas avoir disputé cette rencontre, et limite furieux du scénario de ce choc de C1. « Neymar était très triste et déçu d'avoir raté le match face au Barça, mais ce n'était pas possible pour lui de jouer. Il espère maintenant revenir pour le match face à Lyon, s'il est à 100%, mais le Paris Saint-Germain ne prendra aucun risque. Le PSG compte également utiliser la trêve internationale pour récupérer ses joueurs à 100% (…) Neymar était dans les tribunes du Parc des Princes pour le match de Ligue de champions contre le Barça et il était très énervé par la prestation du PSG. On a vraiment vu que le PSG avait besoin de lui », explique la journaliste même si on peut lui rappeler que Neymar n’était pas présent non plus au Camp Nou, ce qui n’avait pas empêché Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Paris Saint-Germain de livrer un de ses plus grands matchs en Ligue des champions.