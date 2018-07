PSG : Neymar transforme en or toute la L1 applaudit le boss de la LFP

Dans : PSG, Ligue 1.

Pendant longtemps le championnat de France a été pris par une compétition de seconde zone en Europe, mais ça c'était avant. Si les premiers investissements du Paris Saint-Germain ont déjà mis les projecteurs sur la Ligue 1, notamment la venue de Zlatan Ibrahimovic, le transfert l'été dernier de Neymar au PSG a fait entrer le foot français dans une nouvelle dimension. Le patron de la LFP l'admet sans peine, si la L1 bat des records sur le plan des rentrées financières, la star brésilienne du Paris SG y est pour beaucoup.

« Neymar fait partie des raisons pour lesquelles la L1 a accéléré son momentum cette saison: les affluences ont gagné +7%, les audiences télé +25%. Les droits TV mis en vente pour la saison 2020-2024 ont fait un bon de 60% et c’est un record. Tout cela est lié à de nombreux ingrédients mais le catalyseur, le boost, c’est l’arrivée de Neymar. J’espère qu’il sera présent en Chine cette semaine et qu’il jouera lors du Trophée des champions », a confié Didier Quillot sur RMC, histoire de rappeler que grâce à Neymar c'est tout le football hexagonal qui va rouler sur l'or dans les années qui viennent et pas seulement le PSG.